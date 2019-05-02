Бывший СССР
 
Последние новости
Сирийские боевики заявили об убийстве четырех россиян
США объяснили разработку нового ядерного оружия «сдерживанием» России
Лоза порассуждал о «Детской неожиданности»
Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле
Турция решила купить украинские танковые ракеты
Врачи обрекли Касильяса на жизнь без футбола
Поступление дочери в Стэнфорд обошлось китайской семье в 6,5 миллиона долларов
В парламенте Эстонии расхотели видеть флаг Евросоюза
Заставившую ребенка целовать землю воспитателя уволят
Новости партнеров

Зеленский выбрал главу своей администрации

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Зеленский

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации, заявил доверенное лицо победителя президентской гонки на Украине Вадим Галайчук в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.

Он отметил, что должность займет публичное лицо, но не стал называть каких-либо конкретных имен.

Ранее Зеленский в ходе передачи «Право на власть» на телеканале «1+1» назвал имена людей, которые войдут в его команду, сообщает «СТРАНА.ua». Среди них — бывший министр финансов Украины Александр Данилюк и спикер его предвыборного штаба Дмитрий Разумков.

30 апреля ЦИК Украины официально объявил Зеленского победителем президентских выборов. Его результат составил 73,23 процента. Дату инаугурации должна утвердить Верховная Рада. По закону церемония должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального опубликования итогов выборов. В данном случае крайний срок ее проведения — 30 мая.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Зеленский назвал 20 членов своей команды, с которыми войдет в АП. Список фамилий
Зеленского объявили президентом Украины
Зеленский обвинил ЦИК в попытке помешать ему распустить Верховную Раду
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:02Сегодня

Панкисское нашествие

Это грузинское ущелье называют «логовом террористов». Здесь по своим законам живут чеченцы
15:08 1 мая

Киев пригрозил новым россиянам из Донбасса

20:25 1 мая

Задержанного соратника Лукашенко назвали агентом ФСБ

12:22 1 мая

Заподозренный в домашнем насилии министр уволился через день после назначения

Бывший СССР00:0130 апреля

Оставили за кадром

Армения готова дружить с Россией. Что ей мешает?
20:3730 апреля

Бывшего президента Армении обвинили во взяточничестве

09:38 1 мая

Лукашенко уволил одного из самых влиятельных людей в Белоруссии

01:12Сегодня

В парламенте Эстонии расхотели видеть флаг Евросоюза

Бывший СССР00:0121 апреля

Последняя битва

Украина выбирает между Зеленским и Порошенко. Ждать ли нового Майдана?
22:1430 апреля

Зеленский извинился за плачущего Кадырова на украинском телеканале

12:5330 апреля

Российские военные корабли подошли к границам Латвии

21:40 1 мая

Украина запротестовала против «паспортной агрессии» России

Россия
Флаг вам в руки
Самые удивительные гербы и стяги России: сложный, но веселый тест
Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде
Лидер КНДР откусил каравай и послушал «Катюшу». Его ждут борщ, пельмени и Путин
Алексей Текслер «Они могут взорвать информационное поле»
Российские губернаторы начали массово лайкать и шарить. Ради чего они пришли в соцсети?
Путин уволил главного гаишника Москвы
Заведующая российским детсадом заставила ребенка целовать землю
Нашедшего просрочку в российском морге депутата лишили полномочий
Российский депутат украл невесту
Все материалы
Мир
«Американцы уже готовят санкции»
 
Призывавший Россию заткнуться британский министр уволен за утечку
Сирийские боевики заявили об убийстве четырех россиян
В Израиле рассказали о нападках на евреев в России и на Украине
США объяснили разработку нового ядерного оружия «сдерживанием» России
Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео
Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле
Все материалы
Бывший СССР
Панкисское нашествие
Это грузинское ущелье называют «логовом террористов». Здесь по своим законам живут чеченцы
Киев пригрозил новым россиянам из Донбасса
Оставили за кадром
Армения готова дружить с Россией. Что ей мешает?
Заподозренный в домашнем насилии министр уволился через день после назначения
Зеленский выбрал главу своей администрации
Лукашенко уволил одного из самых влиятельных людей в Белоруссии
В парламенте Эстонии расхотели видеть флаг Евросоюза
Все материалы
Экономика
Повод для паники
Люди стыдятся расстройств психики. Из-за этого мир теряет триллионы
Энергетическая пропасть
Станет ли отраслевым прорывом программа модернизации ТЭС?
Шаг вперед
Россия бросилась в погоню за главными экономиками мира. Китай уже позади
Банкнота в 100 рублей стала одной из самых красивых в мире
В России обнаружили пиво по четыре рубля за 100 граммов
Рассчитан курс рубля на лето
На Украине подешевел газ
Все материалы
Силовые структуры
Сергей Пашин«Это не мафия, это свои люди»
В лихие 90-е он был милосердным судьей. За это его ненавидели коллеги и уважали подсудимые
Настоящие полковники
Пять офицеров ФСБ задержаны за вымогательство и взятки. В спецслужбе разгорается скандал
Эхо войны
Это оружие спрятали десятки лет назад. Россияне случайно находят его в своих домах
Назван самый богатый сотрудник ФСБ
Найденные в квартире мумии россиянки с ребенком обернулись делом об убийстве
Напавшего на российскую школу подростка отправили лечиться
Обвиняемого в групповом изнасиловании дознавательницы в Уфе поймали на лжи
Все материалы
Наука и техника
Фрагменты памятника Александру II в Кремле после его разрушения в 1918 году. Слева от Спасской башни — церковь святой Екатерины Вознесенского монастыря, взорванная в 1929 году«Потрясенные музейщики увидели лишь груду камней»
Почему при Сталине уничтожили древнейшие святыни Кремля
Живая сталь
В России создали искусственный скелет. Он поднимет на ноги тысячи людей
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай
Пуски российских ракет «Уран» показали на видео
Найдено противоядие от укуса самой ядовитой медузы
Объяснена природа загадочного объекта в космосе
Раскрыт ядерный арсенал США
Все материалы
Спорт
Лучницы на Олимпийских играх 1908 годаДолгие проводы
Больше ста лет назад Россия на две недели опоздала на Олимпиаду. И завоевала первое золото
Лучшая российская легкоатлетка рассказала о своих заработках
Юрген Клопп«Каждый игрок хочет попасть сюда»
«Ливерпуль» рвется к вершине футбола. Как он снова стал великим?
Смолов заинтересовал немецкий клуб
Врачи обрекли Касильяса на жизнь без футбола
Бывший боец UFC отказался видеть своих детей в MMA
Путин разрешил болельщикам Евро-2020 въезжать в Россию без виз
Все материалы
Культура
«Достойно похоронить еврея не было никакой возможности»
История женщины, которая пыталась спасти Анну Франк
Фрагмент картины «Вампир», 1895 Крик и поцелуй
Этот гений дружил с нацистами, думал о смерти и боялся сойти с ума: неизвестный Мунк
Уничтоженные в СССР
Десять главных сериалов на замену «Игре престолов»
Пригожин призвал убрать руки от Алсу и поддержал ее
Киркоров назвал условия отказа от «Евровидения»
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Подготовку героев «Игры престолов» к битве с Королем Ночи раскритиковали
Все материалы
Интернет и СМИ
Страшно стыдно
Студент обманул тысячи любителей порно и нажил миллионы. Его схема работает до сих пор
«Нам это осточертело»
Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
Пикабушный бунт, клубничный и беспощадный
Как устроен «русский Reddit» и почему фанаты объявили ему войну
В сети поделились самыми неожиданными действенными советами
Церковный брак Петросяна и Степаненко отказались расторгать
На РЕН ТВ донесли в прокуратуру из-за сюжета о грядущем конце света
Путин подписал закон о надежном интернете
Все материалы
Ценности
126-й император Японии Нарухито и принцесса МасакоИгра престолом
Роскошь и скромность: как живут японские императоры
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
«В любом обществе есть свои извращенцы и развратники»
Пока светские еврейки служат в армии и гуляют в клубах, ортодоксальные молятся и рожают
Меган Маркл нарушит очередную королевскую традицию
Легендарный журнал устроил пляжную фотосессию в мусульманском купальнике
Французский мясник раскрыл секрет приготовления вкусного шашлыка
Ким Чен ЫнХочу от тебя Ына
Как Ким Чен Ын перещеголял отца с дедом и стал самым стильным диктатором Северной Кореи
Все материалы
Путешествия
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«На месте лохов были мы»
Эти люди добры и честны, но живут в нищете и голоде: Африка глазами россиян
SAINT LOUIS, SAINT-LOUIS, SENEGAL - 2010/04/09: Senegalese boy pretending to be a boxer. (Photo by Jorge Fernández/LightRocket via Getty Images)«Вас тут убьют, как стемнеет»
Темная сторона Африки: как россияне очутились в Сенегале и чуть не погибли
От россиян требовали признать Крым украинским ради заселения в отель
Проблемный Boeing 737 MAX вновь поднялся в небо
Два самолета столкнулись в английском аэропорту
Один из крупнейших покупателей Boeing 737 MAX нашел ему замену
Все материалы
Из жизни
«Это моя страсть»
Они бросили работу и прежнюю жизнь ради чешуи, хвостов и русалок
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
Мальчики на уроке чтения в школе Дозье, 1957 годПроклятый дом
В американском интернате больше ста лет пытали детей. Выжившим никто не верил
Индийские военные обнаружили следы йети
Ученые обнаружили в креветках кокаин и кетамин
Англичанка предпочла мопса парню
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Все материалы
25 лет без Сенны
Воспоминания очевидцев о гибели Айртона Сенны
Летающие КамАЗы, мультяшная Mazda и постсоветский киберпанк
Автомобильные ролики на стыке культурных жанров
Волги против Mini
Видео: советские машины против Mini и Porsche на ралли Монте-Карло! Что из этого вышло?
Сначала они были концептами
Как выглядели популярные модели на пути к серийному производству
У бейсбольной команды LA Dodgers появился собственный хардкорный пикап
Посмотрите на внедорожный Bugatti Divo, который спасет от апокалипсиса
Российский инвестфонд воскресит проект гиперкара Lada
Все материалы
Дом
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
Совершенно секретно
Кому нужны квартиры за миллиарды рублей и почему их продают тайно
Миксер с крышкой
Каким архитекторы видят новый Нотр-Дам: сумасшедшие идеи со всего мира
Названы самые популярные небоскребы Москвы
Подписан закон об ипотечных каникулах
В Крыму подорожали новостройки
У жены Зеленского нашли элитную квартиру в Крыму
Все материалы