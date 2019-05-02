Зеленский выбрал главу своей администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации, заявил доверенное лицо победителя президентской гонки на Украине Вадим Галайчук в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.

Он отметил, что должность займет публичное лицо, но не стал называть каких-либо конкретных имен.

Ранее Зеленский в ходе передачи «Право на власть» на телеканале «1+1» назвал имена людей, которые войдут в его команду, сообщает «СТРАНА.ua». Среди них — бывший министр финансов Украины Александр Данилюк и спикер его предвыборного штаба Дмитрий Разумков.

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30 апреля ЦИК Украины официально объявил Зеленского победителем президентских выборов. Его результат составил 73,23 процента. Дату инаугурации должна утвердить Верховная Рада. По закону церемония должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального опубликования итогов выборов. В данном случае крайний срок ее проведения — 30 мая.

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