Слуцкий рассорился с чемпионом Европы из «Витесса»

Вратарь голландского «Витесса» Эдуарду покинет клуб из-за конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким. Об этом сообщает издание AD.

Отмечается, что несколько недель назад португалец не поздоровался с российским специалистом, после чего перестал попадать в стартовый состав. 36-летний Эдуарду принадлежит лондонскому «Челси», а в «Витессе» играет на правах аренды. Клуб решил не выкупать игрока из-за его конфликта со Слуцким.

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Эдуарду — чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии. На турнире он был резервным вратарем. В сезоне-2018/19 он провел 34 матча за «Витесс». Клуб с 47 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Голландии.

Слуцкий тренирует «Витесс» с лета 2018 года. К нему в качестве ассистентов присоединились братья Алексей и Василий Березуцкие, которые играли под руководством тренера в московском ЦСКА.

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