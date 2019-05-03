США захотели «много торговать» с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона намерена активно торговать с Россией. Его слова передает «Интерфакс».

По словам Трампа, в развитии торговли заинтересованы как Россия, так и США. «Мы хотим много торговать с Россией», — сказал он, отметив, что торговля между странами есть и на данный момент.

Ранее Трамп поделился впечатлениями от телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, беседа была продолжительной и очень хорошей, а также продуктивной.

Разговор Путина и Трампа состоялся 3 мая и длился почти полтора часа. В Белом доме отметили, что в целом он прошел «в позитивном ключе». Инициатором беседы выступила американская сторона.

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