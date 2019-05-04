Роналду объяснил отказ играть за «Барселону»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду объяснил, почему отказался бы играть за «Барселону». Его слова приводит Sport.es.

Роналду признался, что ему не нравится Барселона. «Этот город не для меня. Бывал там один или два раза, и у меня сложилось впечатление, что Криштиану жителям не очень нравится. Но это нормально, потому что "Реал" и "Барселона" всегда были соперниками. Это не проблема», — заявил форвард.

Роналду выступал за мадридский «Реал» с 2009 по 2018 год. В составе команды нападающий провел 438 матчей, забил 450 мячей и стал лучшим бомбардиром в истории «сливочных». Вместе с «Реалом» он четырежды становился победителем Лиги чемпионов.

Летом прошлого года нападающий перешел в «Ювентус» за 100 миллионов евро. В январе 2019-го португалец завоевал первый титул с туринской командой — Суперкубок Италии, 20 апреля выиграл чемпионат страны.

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