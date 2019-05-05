Россиянам запретят покупать алкоголь ради пожарной безопасности

На территории города Курган и в четырех районах Курганской области будет установлен запрет на продажу алкогольных напитков в связи с введением особого противопожарного режима. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Запрет будет действовать в организациях розничной торговли и в заведениях общепита. Уточняется, что пиво также не допускается к реализации. Данная мера будет действовать до специального распоряжения.

Поскольку основной причиной пожаров является человеческий фактор, глава города также распорядился организовать разъяснительные работы, говорится в сообщении. Так, в зоне ЧС пройдут обходы отдаленных микрорайонов, наиболее подверженных риску возникновения пожаров. Местным жителям будут раздаваться листовки и памятки по мерам пожарной безопасности.

4 мая на территории региона был введен режим ЧС из-за пожаров, вызванных сухой ветреной погодой и высокими температурами. В район ЧП будут переброшены пожарные и спецтехника из соседних Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Им поставлена задача оперативно тушить возгорания, а также ограничить доступ в леса местным жителям.

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