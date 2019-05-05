В Германии нашли способ «защитить» Прибалтику от России

Германия должна создать специальный фонд и ежегодно инвестировать более 20 миллиардов долларов на «защиту» стран Прибалтики и Польши от России, заявил вице-канцлер и экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль. Об этом сообщает шведское издание «Svenska Dagbladet».

В ответ на призывы президента США Дональда Трампа повысить расходы на оборону в странах НАТО до двух процентов ВВП, Габриэль предложил 0,5 процента из них направить в спецфонд «для защиты прибалтийских стран и Польши от России». Кроме того, Берлин заберет у Вашингтона большую долю ответственности за безопасность стран бывшего Варшавского договора и их «защиту от Москвы», добавил вице-канцлер.

По словам Габриэля, со времен Второй мировой войны Германия решала собственные вопросы, а США — все остальные. Этот мировой порядок устраивал немецкую сторону, однако сейчас произошли значительные перемены. Он подчеркнул, что теперь Европа не может доверять США в военной защите от России, и проблема не только в оспаривании Трампом пятой статьи устава НАТО, согласно которой, нападение на одного члена альянса — это нападение на весь альянс. Вашингтон уже долгое время пытается переложить ответственность с себя на Европу, утверждает политик.

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Ранее стало известно, что Польша договорилась с США об увеличении числа американских военных на своей территории. На данный момент в республике находятся около 4 тысяч американских военных. В январе эксперты отмечали, что Варшава не доверяет европейским государствам НАТО и хочет получить прямую военную поддержку от США.

Варшавский договор — документ о создании военного союза европейских социалистических государств при ведущей роли СССР. Заключение договора стало ответом на расширение НАТО.

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