Девять военных погибли во время нападения на лагерь Хафтара

Военный лагерь генерального командования Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара подвергся вооруженному нападению, в результате которого были убиты девять солдат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Атака произошла в городе Сабха в центральной части Ливии. По словам главы муниципалитета Хамида аль-Хияли, некоторые военнослужащие были обезглавлены.

Ранее сообщалось, что ЛНА вернула контроль над четырьмя районами ливийской столицы Триполи. 25 апреля стало известно, что армия Хафтара смогла оттеснить силы правительства национального согласия (ПНС) в районе Эль-Азизия, получив тем самым значительное преимущество: оттуда военные могли совершить серьезный рывок к южным районам Триполи.

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Хафтар приказал войскам начать наступление на ливийскую столицу 4 апреля. Свои действия военачальник называет «Операцией по освобождению Триполи». При этом он не прекращает наступление, несмотря на многочисленные призывы международного сообщества.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. На стороне его противников воевали силы международной коалиции, в которую вошли Франция, США, Великобритания и другие страны. В настоящее время Ливия находится в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, на западе в Триполи — ПНС.

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