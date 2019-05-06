Россиян решили оставить без яиц

Крупнейшему производителю яиц в России — АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР» — угрожает банкротство. Соответствующее заявление подало ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» (ККХП), сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на материалы судебного разбирательства.
Еще одно заявление подано о несостоятельности связанного с птицефабрикой Волховского комбикормового завода. От лица кредитора уведомления направил управляющий Алексей Бобров на основании невозврата задолженности, восстановленной решением Арбитражного суда от 27 декабря 2018 года. Бобров подтвердил, что намерение о банкротстве было подано в рамках решения суда.
По словам представителей Синявинской птицефабрики, конфликт остался от предыдущих акционеров. Гендиректор птицефабрики и Волховского комбикормового завода Артур Холдоенко считает, что иски стали «предметом торга».
Расположенный в городе Кондопога комбинат хлебопродуктов ранее был одним из крупнейших производителей комбикормов и муки для северо-западного региона. В мае 2016 года суд признал ККХП банкротом и ввел процедуру конкурсного производства.
Задолженность у Синявинской птицефабрики перед ККХП возникла после того, как суд признал недействительными ряд заключенных в 2014 году договоров, по которым последний выкупил свои собственные акции у Волховского комбикормового завода (на сумму 39,6 миллиона рублей) и у Синявинской птицефабрики (на 26 миллиона рублей), по обоим были подписаны акты зачета взаимных требований. В рамках еще одного договора (на сумму 104 миллиона рублей) ККХП передал Волховскому комбикормовому заводу векселя на соответствующую сумму.
В октябре 2016 года один из кредиторов ККХП — ООО «Юпитер» и конкурсный управляющий обратились в суд с требованием признать недействительными договоры о покупке ККХП собственных акций у Синявинской птицефабрики и Волховского комбикормового завода. Суд постановил, что акционеры при совершении этих сделок злоупотребили своими правами, и восстановил задолженности компаний перед ККХП.
Синявинская птицефабрика является крупнейшим производителем яиц в России, ее доля в общем производстве на 2018 год составила четыре процента (1,32 миллиарда яиц), и крупнейший экспортер, поставляющий яйца в страны Ближнего Востока. Недавно также были начаты поставки сухого яичного порошка.
В 2015 году ККХП уже пытался добиться банкротства Синявинской птицефабрики — тогда она не расплатилась за покупку у комбината 235 гектаров земли в Ленинградской области.
«Роскачество» в преддверии Пасхи провело проверку куриных яиц высшей отборной категории по 35 показателям качества и безопасности. Патогенных организмов обнаружено не было. В яйцах не нашли тяжелых металлов, пестицидов, антибиотиков, повышенного количества микроорганизмов и бактерий группы кишечной палочки. 10 торговых марок также показали соответствие указанным на упаковке стандартам по весу.