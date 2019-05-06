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На Западе признали неуязвимость России перед санкциями

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Ник Батлер

Ужесточение санкций против России не заставит Кремль пойти на уступки, поскольку стране удалось занять достаточно прочные позиции на рынке газа. Такое мнение высказал обозреватель Financial Times Ник Батлер.

«Любой, кто полагает, что режим штрафов закрывает торговлю и ставит Путина на колени, должен подумать о международном рынке газа», — считает он. Как отметил Батлер, несмотря на санкции, Россия продолжает наращивать потенциал для сохранения и усиления контроля над газом по мере становления рынка более конкурентоспособным.

Он напомнил, что в сентябре прошлого года Райан Зинке, тогдашний министр внутренних дел США, говорил о блокировании экспорта российского газа. Президент США Дональд Трамп заявил, что «Северный поток-2» неуместен и представляет угрозу для НАТО. Это не возымело действия на российскую сторону и ее европейских партнеров, строительство газопровода продолжается и по графику будет завершено к концу этого года.

Также растет роль России на международном газовом рынке за пределами Европы. Трубопровод «Сила Сибири» должен быть введен в эксплуатацию к декабрю. Согласно краткой записке, подготовленной Центром энергетических исследований при Колумбийском университете, российская компания «Новатэк» планирует увеличить свои экспортные мощности до 70 миллионов тонн топлива в год к 2030 году.

«Мастерство подхода Путина к энергетическому рынку заключается в привлечении международных партнеров в инфраструктуру, связанную с каждым проектом. Это создает стимул для импортеров оставаться с поставщиками, даже когда рынок нестабилен, а это означает, что Россия может избежать ожесточенных ценовых войн», — считает Батлер. Как отметил обозреватель, сеть трубопроводов между Россией и Европой станет уникальным преимуществом, которого лишены другие поставщики, в частности, США, Катар или Египет.

Риски для энергетической безопасности явно недостаточны, чтобы удержать потребителей, в частности немцев, от покупки большего количества газа. Поэтому, по мнению эксперта, санкции не добьются своей цели и будут лишь играть роль «внешних декораций запретительной мощи США».

Ранее Дональд Трамп и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини совместно выступили против строительства газопровода «Северный поток-2», назвав его геополитическим оружием.

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