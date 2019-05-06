Жительница Мурманска отказалась лететь на SSJ-100 за два дня до катастрофы

Жительница Мурманска Алена Медведева сдала билет на самолет Sukhoi Superjet 100, который загорелся в столичном аэропорту Шереметьево, за два дня до вылета. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Медведева проводила отпуск в Белгороде и должна была возвращаться в Мурманск с пересадкой в Москве. За несколько дней до обратного рейса она продлила отпуск до 9 мая. Женщина призналась, что после случившегося ей страшно подниматься на борт самолета.

По словам Медведевой, этим рейсом летело много ее знакомых, в том числе Владимир Евменьков, глава Североморска — города со статусом закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) в Мурманской области. Сообщалось, что он отравился угарным газом, однако сейчас чувствует себя нормально. «Сначала говорили об одном погибшем, теперь 41 человек. И в этом списке могла быть и я», — поделилась Медведева.

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Самолет SSJ-100 загорелся при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. Лайнер следовал из Москвы в Мурманск, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По словам командира судна и других членов экипажа, в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью и отказала автоматика.

По данным СК, в результате катастрофы погиб 41 человек, в том числе один член экипажа. Выжить удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа. Расследованием обстоятельств ЧП будет заниматься госкомиссия. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц.

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