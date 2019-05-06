Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево лайнера

Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров, находившихся на борту сгоревшего в московском аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

В списке перечислены фамилии 73 человек, четверо из них несовершеннолетние.

Ранее компания предоставила имена 33 выживших пассажиров. «Список неполный. В настоящее время уточняется информация по другим пассажирам рейса. По мере поступления информации список будет дополняться», — говорилось в сообщении.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, найдены родственники всех погибших (41 человек), сообщает ТАСС. Установить многих из них удалось благодаря работе горячей линии.

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Мурманск, загорелся после жесткой посадки в столичном аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. В результате погибли 40 пассажиров и один бортпроводник. Выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа. Девять человек госпитализированы.

Согласно предварительной информации, из-за удара молнии в лайнере отказали бортовые электронные системы и возникли проблемы со связью. По данным источника «Интерфакса», пожар в салоне начался из-за того, что в левый бак самолета попал посторонний объект во время аварийной посадки.

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