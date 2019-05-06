Появилось видео с критикующей Superjet Матвиенко за пять месяцев до катастрофы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко критиковала самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в ноябре 2018 года во время встречи с главой Минтранса Евгением Дитрихом. Видеозапись фрагмента ее выступления опубликована в Twitter-аккаунте РБК.

«Мы же великая авиационная страна. Нельзя разработать региональный самолет? Этот Sukhoi Superjet 100 сделали. Ну кому он нужен? Он не годится для региональных перевозок, он ни для чего не годится. "Аэрофлот" говорит: "Купили, стоит у борта". За рубеж никто не покупает. Самолет на самом деле на 80 процентов, если не больше, зарубежный. И чего мы достигли? А денег сколько закачано. Где эффективность, где самолеты?» — сказала Матвиенко.

В ответ Дитрих сообщил, что не все так плохо и к 2023 году лайнеры будут простаивать реже.

Пассажирский самолет SSJ-100 загорелся после жесткой посадки в московском аэропорту Шереметьево 5 мая. В результате погибли 40 пассажиров и один бортпроводник. Выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа. По предварительным данным, из-за удара молнии в лайнере отказали бортовые электронные системы. По информации источника «Интерфакса», пожар в салоне начался из-за того, что в левый топливный бак самолета попал посторонний предмет во время посадки.

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