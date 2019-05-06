Шереметьево заработал в штатном режиме

Аэропорт Шереметьево перешел в штатный режим работы. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте воздушной гавани.

Отмечается, что следственные действия на аэродроме завершены, а разбившийся самолет SSJ-100 перемещен на удаленную стоянку. Более суток после аварии в Шереметьево работала только одна взлетно-посадочная полоса, из-за чего возникла задержка более чем 60 рейсов.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров, находившихся на борту сгоревшего пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100. Борт летел из Москвы в Мурманск и загорелся после жесткой посадки в столичном аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. В результате погибли 40 пассажиров и один бортпроводник. Выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа. Девять человек госпитализированы.

Согласно предварительной информации, из-за удара молнии в лайнере отказали бортовые электронные системы и возникли проблемы со связью. По данным источника «Интерфакса», пожар в салоне начался из-за того, что в левый бак самолета попал посторонний объект во время аварийной посадки.

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