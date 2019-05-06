Следствие показало перемещение сгоревшего SSJ-100 с взлетно-посадочной полосы

Следственный комитет России опубликовал видео погрузки разбившегося в Шереметьево самолета SSJ-100 на трейлер. Корпус и все фрагменты перемещены в специально выделенный ангар, где продолжатся следственные действия, сообщила «Ленте.ру» Светлана Петренко, официальный представитель СКР.

«Следственные действия на месте происшествия завершены, все фрагменты изъяты с взлетно-посадочной полосы и перемещены в ангар для выкладки и исследования, — рассказала Петренко. — В этой работе принимают участие следователи, эксперты-криминалисты и специалисты Межгосударственного авиационного комитета».

Выкладка — сбор всех разрушенных фрагментов в единый корпус для комплексного анализа причин повреждений.

Одновременно, по словам официального представителя СКР, начата дешифровка и изучение данных бортовых самописцев. Полученная информация будет исследована и сопоставлена с данными видеорегистраторов, аудиозаписями переговоров пилотов, показаниями выживших пассажиров и очевидцев происшествия, а также с другими полученными в ходе первоначальных следственных действий материалами для восстановления полной и объективной картины происходившего как на борту, так и в диспетчерской службе, — подчеркнула Светлана Петренко.

Как сообщили «Ленте.ру» в аэропорту Шереметьево, в ближайшее время аэропорт возобновит работу с полной нагрузкой. Более суток здесь работала только одна взлетно-посадочная полоса, из-за чего возникла задержка более чем 60 рейсов.

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