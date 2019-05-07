Суд арестовал троих сотрудников пермского химзавода по делу о взрыве

Три сотрудника предприятия «Азот» (филиала «ОХК Уралхим») в Пермском крае, где при взрыве в цехе по производству аммиака погибли три человека, заключены под стражу. Об этом во вторник, 7 мая, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по региону.

Как уточняется в сообщении, речь идет о технологе агрегата и двух начальниках смены. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

Расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 217 («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (...)») УК РФ продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

6 мая стало известно, что в Березниках на химическом предприятии «Азот» произошел взрыв. Сообщалось, что причиной его могло стать вскрытие болгаркой емкости, в которой находились остатки аммиака. Нарушения технологического цикла производства на предприятии не произошло.

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