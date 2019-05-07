Стало известно о влиянии Brexit на музыкальную индустрию Великобритании

Джазмен Камаси Вашингтон, чей альбом The Epic и совместная работа с рэпером Кендриком Ламаром сделали его символом возрождения джаза, рассказал о сложностях, с которыми придется столкнуться музыкантам, желающим выступить в Великобритании, если страна выйдет из состава ЕС. Его слова передает издание The Guardian.

Вашингтон считает, что Brexit негативно повлияет на музыкальную индустрию, так как артистам, особенно начинающим, станет сложнее добраться до Великобритании и выступить там: «Это не слишком заманчиво... » «Попасть в страну станет труднее просто с точки зрения материально-технического обеспечения», — пояснил он. «Мы не знаем, как сложно получить визу», — признался джазмен и добавил, что не представляет, насколько труднее станет перебраться, например, из Франции в Великобританию.

В феврале организаторы международного музыкального фестиваля Womad, который проводится в Великобритании, рассказали о том, что опасаются договариваться с музыкантами о выступлениях из-за нестабильности, связанной с Brexit. «Мы изо всех сил стараемся преодолеть трудности и дать артистам понять, что их ждут здесь и что люди все еще хотят слушать прекрасную музыку», — сказал директор фестиваля.

Ранее в апреле лидеры Евросоюза и Великобритания на экстренном саммите согласовали перенос Brexit, хотя официально страна должна была выйти из состава ЕС еще 29 марта 2019 года. Однако британские политики не смогли договориться о том, когда и как страна отделится от Евросоюза, а также нужно ли вообще это делать, что привело к правительственному кризису.

Больше интересных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!