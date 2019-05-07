В США проголосуют за декриминализацию «волшебных грибов»

Жители города Денвер, столицы американского штата Колорадо, примут участие в референдуме об отмене наказания за хранение грибов, содержащих галлюциноген псилоцибин. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Если жители проголосуют «за», Денвер станет первым в США городом, где декриминализовано наказание за подобное деяние. Для того чтобы власти одобрили голосование, понадобилось собрать более восьми тысяч подписей. Мэр города выступает против декриминализации, несмотря на то что инициатива не предполагает легализации и легальной продажи псилоцибина в любых формах.

В 2018 году такой референдум пытались провести в штате Калифорния, однако организаторам не удалось получить достаточного количества подписей. В 2020 году голосование по этому вопросу собираются провести в штате Орегон.

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Организаторы денверского референдума считают, что псилоцибин помогает справляться с депрессией, тревожностью, посттравматическим стрессовым расстройством и другими психическими состояниями. В 2016 году исследование американских ученых показало, что этот галлюциноген помогает больным раком избавиться от депрессии и тревоги.

Псилоцибин содержится в грибах рода Psilocybe. Он имеет структуру, сходную с серотонином — одним из нейромедиаторов, с помощью которых происходит передача импульса между нейронами. Это вещество способно вызвать у принимающих его людей ощущение связи с потусторонними силами. В большинстве стран его оборот запрещен законом.

В 2005 году Денвер стал одним из первых городов в США, где хранение марихуаны было декриминализовано по результатам референдума. В 2012-м за ним последовал весь штат Колорадо — прислушавшись к мнению населения, власти легализовали психоактивное вещество.

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