Возложение цветов к памятнику травившему крестьян газом маршалу СССР объяснили

В московской школе №138 объяснили приуроченную к 9 Мая акцию, во время которой ученики возложили цветы к памятнику советскому маршалу Михаилу Тухачевскому. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Это был ближайший памятник территориально, и они решили возложить цветы Тухачевскому. Давайте расценивать это как дань уважения военачальнику», — уточнил представитель школы. По его словам, классный руководитель допустил некорректную формулировку. «Дети, живущие в этом микрорайоне, обязаны знать людей, в честь которых названа улица и установлен памятник», — добавил он.

Отчет о проведенной акции появился на странице учебного заведения в Facebook в понедельник, 6 мая.

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В комментариях пользователи выразили недоумение и напомнили, что Тухачевский погиб до начала войны. Одна из пользовательниц уточнила, что сама училась в этой школе и подобные акции проводятся не первый год. «Еще когда я сама училась в этой школе, а я закончила ее 11 лет назад, тоже ходили к памятнику Тухачевскому. Тогда думалось — ну, перепутали учителя, бывает, тем более что у нас все улицы района названы по тематике Великой Отечественной», — написала она.

Михаил Тухачевский в Гражданскую войну командовал армиями и фронтами, в 1921 году участвовал в подавлении Кронштадтского восстания, командовал подавлением крестьянского восстания в Тамбовской и Воронежской губерниях. В боях против отрядов, состоявших преимущественно из крестьян, по приказам Тухачевского применяли химическое оружие, артиллерию и авиацию.

В 1935 году он получил звание маршала. В 1937 году Тухачевского обвинили в шпионаже, измене родине и подготовке террористических актов, а затем расстреляли в подвале «расстрельного дома» на Никольской улице в Москве. Его реабилитировали спустя 20 лет после смерти, в 1963 году на северо-западе Москвы появилась названная в честь Тухачевского улица.

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