Российские ветераны обозлились на «похабные» игрушки ветеранов

Председатель Российского Союза ветеранов Михаил Моисеев назвал появившуюся в интернет-магазинах мягкую игрушку-ветерана «похабщиной» и предложил провести рейды по торговым точкам в преддверии Дня Победы. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По словам Моисеева, подобные изделия оскорбляют ветеранов и память о Великой Отечественной войне. Сотрудников самарской фирмы «Бока», выпустившей игрушки, он назвал «мерзавцами». По его мнению, они хотели «опорочить то великое, что нас объединяет».

«Каждый раз к 9 мая обязательно какие-то деструктивные силы вытаскивают такую мерзость и грязь, наживаясь на этом, изготавливая всякую похабщину, которая порочит то, что было сделано нашими дедами и отцами», — заявил Моисеев.

Глава Союза ветеранов призвал молодежь — «волонтеров победы» — проводить рейды перед праздником. Он подчеркнул, что россияне должны брать пример с ветеранов Северной Кореи, которые гордятся победой, несмотря на то, что «ничего не сделали» для нее.

Ранее в Волгограде камера видеонаблюдения зафиксировала, как россиянин греет воду в кружке над Вечным огнем. Нарушитель пояснил, что во время прогулки по городу получил «сигнал из космоса» о том, что ему нужно срочно выпить теплой воды.

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