Погибшего в СИЗО «русского Илона Маска» заподозрили в отмывании денег

Умерший в СИЗО предприниматель Валерий Пшеничный, названный СМИ «русским Илоном Маском», стал подозреваемым в отмывании денег, похищенных у судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи». Об этом во вторник, 7 мая, сообщает 78.ru.

Кроме Пшеничного, фигурантом дела является его коллега и бывший гендиректор компании «Новит Про» Андрей Петров. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

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По данным следствия, будучи в сговоре, они вместе с несколькими неустановленными лицами с июня по август 2016 года похитили 78,9 миллиона рублей бюджетных средств, полученных по заключенному с судостроительным предприятием договору.

Чтобы скрыть преступление и легализовать деньги, Петров приобрел на сумму в 77,4 миллиона рублей простые дисконтные векселя одного из банков.

Как уточняется в Telegram-канале «Фонтанки.ру», возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 174 статьи («Легализация в особо крупном размере») УК РФ.

О гибели Пшеничного в СИЗО-4 Санкт-Петербурга стало известно в апреле прошлого года. Следствие утверждает, что мужчина совершил самоубийство; журналисты изначально настаивали на том, что его пытали и убили.

Пшеничный был задержан в январе 2018-го по подозрению в хищении бюджетных средств на разработку трехмерной модели подводных лодок проекта 636 «Варшавянка» для Минобороны. На этих подлодках устанавливается новейшее навигационное оборудование, обеспечивающее повышенную скрытность. Проект считается одним из самых удачных в советском и российском подводном кораблестроении.

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