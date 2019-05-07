В Мурманской области самолет провалился под лед

В Мончегорске Мурманской области частный двухмоторный самолет провалился по лед на озере Лумболка. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону во вторник, 7 мая.

Инцидент произошел ночью. Россиянин, управлявший частным двухмоторным самолетом «Ч-22», проверял работу двигателей на льду озера Лумболка. При проведении испытаний шасси самолета попали в проталину, из-за чего оказалось повреждено крыло. Уточняется, что пилот летательного аппарата не пытался взлететь.

Самолет не имел регистрационного номера. Находившийся на борту россиянин не получал разрешений на вылет.

После инцидента самолет был доставлен на место стоянки на территории базы отдыха у озера.

Ранее в Мурманской области объявили трехдневный траур после катастрофы с самолетом SSJ-100 в Шереметьеве, который следовал рейсом Москва — Мурманск. Самолет SSJ-100 загорелся при аварийной посадке. По последним данным Следственного комитета России, в результате произошедшей авиакатастрофы погиб 41 человек.

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