Объяснено появление смертоносной аномалии в океане

Португальские ученые получили первое в истории свидетельство нового геологического явления, называемого расслоением океанической плиты. Это объясняет, почему рядом с Пиренейским полуостровом время от времени происходят сильные землетрясения, приводящие к человеческим жертвам, хотя рядом нет тектонических разломов. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи выяснили, что аномальная сейсмическая активность в Атлантическом океане возникает ниже идущего вниз фронта серпентинизации — процесса, при котором скальные породы изменяются под воздействием морской воды. Как показывают модели, серпентинизация может приводить к появлению горизонтальных зон разъединения нижнего и верхнего слоев литосферной плиты и ее последующему разрыву. В конечном итоге может возникнуть новая зона субдукции, где одна плита погружается под другую.

По словам ученых, нестабильная океаническая литосфера может поспособствовать в далеком будущем закрытию Тихого и Атлантического океанов и возникновению нового суперконтинента Аурики.

Сейсмическая активность у Пиренейского полуострова привела к Великому лиссабонскому землетрясению 1 ноября 1755 года. Стихийное бедствие уничтожило Лиссабон, погибли 90 тысяч человек. Еще одно более слабое землетрясение произошло в 1969 году.

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