В России разоблачили группировку поклонников Гитлера

Группировку поклонников фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера разоблачили в Центральном федеральном округе России. Об этом во вторник, 7 мая, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, всего в группировку входили 30 человек. В ходе обысков, которые прошли по местам проживания радикалов, были обнаружены компьютеры, телефоны, флешки, печатная атрибутика, рисунки с изображением фашистской символики и Гитлера. Кроме того, были изъяты охолощенные автоматы Калашникова, пистолеты ПМ, более 20 ножей, газовые баллончики, биты, ракетницы, штык-ножи, резиновые палки, рации, бронежилеты и маскхалаты.

В настоящее время, уточнил собеседник агентства, столичное управление Следственного комитета России возбудило в отношении лидеров и пяти активистов группировки уголовное дело об организации экстремистского сообщества (части 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ).

Как отметил источник, также известно о причастности членов группировки к подготовке к совершению преступлений экстремистской и террористической направленности в Москве, Владимире и Рязани.

Ранее в мае сообщалось, что в России серьезно выросло число случаев привлечения к ответственности за применение нацистской символики. Так, в 2018 году к ответственности по статье 20.3 КоАП («Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики») привлекли 1639 россиян. Ранее, в 2008 и 2013 годах, по этой статье были признаны виновными 54 и 256 граждан соответственно.

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