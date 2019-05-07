Среди детей российских политиков нашли миллионеров и владельцев дома в Канаде

Среди самых богатых несовершеннолетних детей российских чиновников оказались несколько миллионеров, обладатели домов в Канаде и квартиры в Бельгии, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на декларации политиков за 2018 год.

Издание пишет, что министр имущественных отношений Ставропольского края Алексей Газаров в своих документах указал, что двое его несовершеннолетних детей владеют домом в Канаде площадью 160 квадратных метров. Зарубежная недвижимость — 250-метровая квартира в Бельгии — также есть у ребенка сенатора от Тамбовской области Александра Бабакова.

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Самый богатый депутатский ребенок — у депутата Госдумы от «Единой России» Елены Серовой. Он заработал 2,866 миллиона рублей за прошлый год. Остальные дети парламентариев в среднем получили от 10 до 100 тысяч рублей.

У большинства упомянутых в декларациях детей депутатов есть квартиры, дома, участки в собственности или в пользовании. Например, у ребенка вице-спикера Сергея Неверова есть пятая часть дома, земельный участок и топочная. Ребенок Заура Искендерова из «Единой России» владеет половиной квартиры, домом на 420 квадратных метров и участком в 1650 квадратных метров, ребенок Андрея Лугового из ЛДПР — участком 1000 квадратных метров и 130-метровым домом, ребенок единоросса Алексея Красноштанова — квартирой в 160 квадратных метров.

У представителя Ростовской области Евгения Бушмина оказался самый богатый сенаторский ребенок с доходом в 1,5 миллиона рублей и собственной квартирой в 72,7 квадратных метра. Следом идет ребенок сенатора от Ставрополья Михаила Афанасова с его домом площадью 331 квадратных метра и заработанными 126 тысячами рублей. Двое детей сенатора Сергея Мамедова получили за год по 10 тысяч рублей и обзавелись участком в 2021 квадратный метр, домом в 492 квадратных метра и большим нежилым помещением на 162 квадратных метра.

У детей других сенаторов также обнаружилась недвижимость. Больше всего ее оказалось у отпрысков представителя Московской области Алексея Русских. На них зарегистрировано четыре квартиры, семь дачных участков, семь машино-мест, жилое строение без права регистрации и хозяйственная постройка. У тульского сенатора Игоря Панченко в декларации указаны принадлежащие ребенку две квартиры по 80 и 198 квадратных метров и два гаража, у его земляка Дмитрия Савельева дети владеют двумя квартирами по 247 и 293 квадратных метра и двумя машино-местами. У ребенка Юрия Федорова из Удмуртии есть участок в 943 квадратных метра, у отпрыска Владимира Лаптева из Новосибирской области — два участка по 796 и 1420 квадратных метров и 209-метровый объект индивидуального строительства.

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