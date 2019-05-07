Отсидевших полтора года журналистов отпустили

Журналисты информационного агентства Reuters Ва Лон (Wa Lone) и Кяв Со О (Kyaw Soe Oo), которые провели в мьянманской тюрьме более 500 дней, вышли на свободу. Об этом сообщается на сайте СМИ.

Процесс над репортерами завершился осенью 2018 года, они были приговорены к семи годам тюремного заключения за нарушение местного закона о государственной тайне. Это вызвало протесты со стороны дипломатов и правозащитников.

Журналисты попали под амнистию, традиционно приуроченную к Новому году, который наступил в Мьянме 17 апреля. С прошлого месяца глава государства Вин Мьинт (Win Myint) помиловал уже несколько тысяч заключенных.

«Я очень рад и счастлив видеть мою семью и моих коллег. Я не могу дождаться возвращения в мой новостной отдел», — заявил 33-летний Лон.

Арест Лона и Со О произошел в декабре 2017 года. Тогда журналисты расследовали убийства мирных жителей, в том числе детей, принадлежащих к мусульманам-рохинджа. По мнению местных властей, собранные репортерами сведения были неправомерными. Их отчет, содержащий показания преступников, свидетелей и семей погибших, был удостоен Пулитцеровской премии за международную журналистскую работу.

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