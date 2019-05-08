Героев фильма Дудя захотели выгнать из страны за рассказ о голодных детях

Герои нового фильма журналиста Юрия Дудя, посвященного перебравшейся в Замбию семье из Санкт-Петербурга, пожаловались на угрозы в свой адрес. Как сообщает TJournal, это произошло после публикации видео на YouTube.

Жена тренера по футболу Иосифа Тимченко Ирина заявила в Instagram, что получила письмо от президента экономической ассоциации Замбии Лубинда Хаабазока (Lubinda Haabazoka). Он назвал ее супруга «предателем», который принял у себя журналиста, распространяющего стереотипы о голодной жизни в Замбии.

«Я обещаю, что к концу этой недели наш коллега будет депортирован, потому что он слишком далеко зашел, используя наше гостеприимство», — говорилось в скриншоте письма, который Тимченко прикрепила к посту.

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Об угрозах упомянул у себя в сториз Instagram и Иосиф Тимченко. «После вчерашнего выпуска появились некоторые недоброжелатели-замбийцы, которые пытаются нам вставлять палки в колеса, мешать всячески, и обещают нам несладкую жизнь здесь», — поделился своими впечатлениями от ситуации мужчина.

Позднее семье удалось уладить возникшие разногласия и пойти на мировую с теми, кто им угрожал. Тимченко удалила пост с жалобами и сообщила, что вопрос с депортацией закрыт. Она не уточнила, как именно им удалось разрешить конфликт. «Это было крышесносно. Спасибо вам за поддержку!» — поблагодарила женщина подписчиков.

Выпуск Юрия Дудя о семье Тимченко вышел 7 мая. В нем рассказывалось о том, как бывший водитель игроков «Зенита» продал свою машину и вещи ради переезда в Замбию вместе с женой и детьми. Теперь Тимченко тренирует местную футбольную команду «Восход», участникам которой приходится идти по 10 километров пешком, чтобы попасть на занятия.

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