Мир
 
Последние новости
В России подорожал шашлык
Опубликован список погибших после схода лавины россиян
Школьное питание в России проверят на дискриминацию
Коломойский рассказал о просьбе Тимошенко
Луис Суарес сравнил игроков «Барселоны» с детьми
Полицейский погиб от своего пистолета рядом с Красной площадью
Москву затопит 
Странные требования ведущего к жене в Instagram озадачили пользователей
Крокодилы убили мальчика и мужчину
Новости партнеров

В Германии рассказали о разбитой вдребезги дружбе с США

Перейти в «Мою Ленту»
Майк Помпео

Дружба между США и Германией оказалась разбита вдребезги. Об этом пишет Suddeutsche Zeitung.

Как отмечается в материале, в мире дипломатии есть хамство, а есть наглость. И ярким примером второго является неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео. «Это невозможно оправдать. По крайней мере до тех пор, пока неясно, какие такие дела оказались "более срочными", чем короткий визит в Берлин», — пишет автор статьи, журналист Даниэль Бресслер.

Он указывает, что спустя два с небольшим года после вступления Дональда Трампа на пост американского президента «многое из того, что еще недавно было немецко-американской дружбой, разбито вдребезги», и это позволяет предсказать политику лидера США. В частности, четко видно, что Вашингтон сейчас отстаивает собственные интересы не с помощью дипломатии, а грубой силы. Подобный подход используется не только в отношении противников, но и союзников, которые в итоге превращаются в недругов, считает Бресслер.

По его словам, страны могли бы взаимодействовать по множеству вопросов, однако нынешний президент не любит брать на себя ответственность. «Надеемся, что США после ухода Трампа вновь станут настоящим партнером. (...) Но они никогда уже не станут той защитой, на которую немцы так долго полагались», — заключил он.

Помпео отменил визит в Германию 7 мая. Произошло это за несколько часов до запланированной встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой немецкого МИД Хайко Маасом. Вместо переговоров в Германии госсекретарь отправился в Багдад.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Die deutsch-amerikanische Freundschaft liegt in Scherben
В Германии нашли способ «защитить» Прибалтику от России
Помпео рассказал о переговорах с Лавровым
США вновь перешли к угрозам из-за «Северного потока-2»
Германию укорили за недостаточное сдерживание России
Другие материалы рубрики
Мир00:02Сегодня

Битва за Север

Россия, США и Китай борются за Арктику. Что достанется победителю?
08:29Сегодня

Иран частично отказался от ядерной сделки

23:40 7 мая

Захваченных подростком во Франции заложников освободили

08:55Сегодня

США вознамерились разорвать связи Кубы и Венесуэлы

Мир00:06 6 мая

Говорящие с ветром

Как индейцы выиграли для США десятки битв Второй мировой
03:18Сегодня

Восемь школьников госпитализировали после стрельбы в США

04:08Сегодня

Женщина позволила другу изнасиловать ее несовершеннолетнюю дочь за 65 долларов

19:01 7 мая

Заложников захватили в магазине во Франции

Мир00:0128 апреля
Свержение памятника Саддаму Хусейну

Арабский лев

Культ личности, репрессии и писаный кровью Коран: Ирак с Саддамом и без него
01:17Сегодня

Вице-президент США рассказал об исхудавших венесуэльцах

10:34 7 мая

Турецких военных обучат в России

03:00Сегодня

США направят госпитальный корабль к берегам Венесуэлы

Россия
Бургомистр Локотского самоуправления Бронислав Каминский в окружении офицеров немецкой полиции (слева) и РОНА (справа)«Сказали, что пишу об антигероях. Решили тихонько избавиться»
Историк рассказала о советских предателях и их помощи фашистам. Теперь ее пытаются уволить
«Война — это не праздник, а страх и смерть»
Как школьников в России учат держать автомат, любить Родину и презирать врагов
Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги.«Всюду одно: злодей Сталин протягивает свою страшную руку»
Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда. Реакция историка-сталиниста
Школьное питание в России проверят на дискриминацию
Для российских учителей разработают правила поведения в соцсетях
Опубликована расшифровка переговоров пилотов сгоревшего SSJ-100 с диспетчерами
Могилы 10 героев СССР признали объектами культурного наследия
Все материалы
Мир
Битва за Север
Россия, США и Китай борются за Арктику. Что достанется победителю?
Иран частично отказался от ядерной сделки
США вознамерились разорвать связи Кубы и Венесуэлы
Восемь школьников госпитализировали после стрельбы в США
Женщина позволила другу изнасиловать ее несовершеннолетнюю дочь за 65 долларов
Говорящие с ветром
Как индейцы выиграли для США десятки битв Второй мировой
«Они обещали нам рай»
Женщины «Исламского государства» о смерти, страхе и отчаянии
Все материалы
Бывший СССР
На два фронта
В Киргизии может появиться еще одна российская база. Зачем это нужно Москве и Бишкеку?
Украина обвинила Россию в подготовке провокаций в Донбассе
Латышские крестоносцы
Этих нацистов не любили даже в Третьем рейхе. Но в СССР они прославились благодаря сериалу
В Могилеве торжественно открыли перила
Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра
Стала известна роль нового главы армии Украины в Донбассе в «дебальцевском котле»
Российско-украинскую границу предложили огородить ядерными минами
Все материалы
Экономика
Задел на будущее
России не хватало миллиардов на развитие экономики. Теперь страна знает, где их взять
«Аэрофлот» начал выплату компенсаций пассажирам SSJ-100
Банк России раскрыл свои убытки и доходы
Россия получит права на технологии Nokia
Россияне решили залезть в долги в майские праздники
«Три енота»
Кукольный театр как идея для малого бизнеса
В «Русале» рассказали замминистру здравоохранения РФ о корпоративной медицине
Все материалы
Силовые структуры
Огненный след
Появились новые версии катастрофы SSJ-100 в Шереметьево. Виновных будет много
Майский градус
В российские города завозят поддельный алкоголь. В праздники на нем зарабатывают миллионы
«Горящий клубок железа летит по полосе»
Из-за чего погибли пассажиры SSJ-100 в Шереметьево
Пластик сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 проверят на токсичность
Следствие заинтересовалось испытаниями SSJ-100 на прочность
Суд смягчил наказание ловцу покемонов в российском храме
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Куб смерти
Гитлер был в шаге от создания ядерного оружия. Ему помешала случайность
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай
Старая гвардия
Нечеловеческая жестокость и страдания на снимках легендарного военного фотографа
Севморпуть защитят «Дивноморьем»
Найден способ спасения от смертоносной болезни легких
Минобороны получит первый серийный Су-57
Названа главная опасность солнцезащитного крема
Все материалы
Спорт
«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов
Англичане разгромили «Барселону», забив четыре безответных мяча
Луис Суарес сравнил игроков «Барселоны» с детьми
Павел Мамаев, Александр Протасовицкий, Александр Кокорин (справа налево)«Я в СИЗО 40 книжек прочитал. В жизни столько не читал»
Кокорин расплакался в зале суда. О чем он и Мамаев сказали в последнем слове?
Дебют Усика в супертяжелом весе отменен
Тренер «Ливерпуля» выругался после разгромной победы над «Барселоной»
В Крыму посчитали возможным участие местных клубов в еврокубках
«Ливерпуль» забил «Барселоне» четыре мяча и вышел в финал Лиги чемпионов
Все материалы
Культура
«Мне хотелось сделать советское кино»
Как миллиардер снял по-пацански дерзкую драму о Дне Победы
The KissBoyzЭлектрический Токио
Трансы, рэп и фанк на колесах: как проходит самый передовой музыкальный фестиваль мира
Кочуй пока горячо
Степь наносит ответный удар: бесстыжий бурятский поп-арт везут в Венецию
Сценаристы «Мстителей» объяснили появление шуток про ягодицы Капитана Америки
Мадонна заступилась за Майкла Джексона
Тор обматерил Капитана Америку в спойлерном видео со съемок «Мстителей»
Noize MC осудил действия силовиков на рэп-фестивале Hip-Hop Mayday
Все материалы
Интернет и СМИ
«Как тебе такое, маленькая дрянь?»
Взрослые слушают русский рэп и ссорятся со школьниками. Все ради славы на YouTube
«Нам это осточертело»
Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
«Мне не стыдно за свою сексуальность. Это часть меня»
Блогер боролся за право снимать порно. Его выгнали из страны, но это его не остановило
Необычный способ поедания наггетсов сочли кощунством
Модель рассказала о невидимых на фото с подиума мучениях
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Старшеклассница стала порноактрисой и подверглась травле
Все материалы
Ценности
Искусство шока
Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
126-й император Японии Нарухито и принцесса МасакоИгра престолом
Роскошь и скромность: как живут японские императоры
«После 21 года им срывает башню»
Как секс-революция подарила одним американкам свободу, а другим — религиозный плен
Бал Met Gala довел Ким Кардашьян до слез
Невесту раскритиковали за ношение сразу двух помолвочных колец
Модель с заболеванием кожи вышла на публику в прозрачном костюме
Дэвид Бекхэм надел носки с сандалиями и попался
Все материалы
Путешествия
Аварийный выход
В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
Биль или небыль
Водопад, арап и волки: чем может удивить туристов швейцарская глубинка
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Семеро россиян погибли в горах Алтая из-за схода лавины
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
Федор Конюхов пересек океан
В Японии призвали не есть на ходу
Все материалы
Из жизни
Меган Маркл и принц Гарри Дитя королевское
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Ен Сук Юн«Такое даже в кино не увидишь»
Вдова миллионера 8 лет пытается найти убийцу мужа. Ее годами обманывает детектив
Строитель на кране спас людей из горящей многоэтажки
Пожирающие глаза бактерии расплодились из-за не снятой на ночь контактной линзы
Стали известны подробности о родах Меган Маркл
Врачи перепутали беременность с раком и назначили химиотерапию
Все материалы
Десять ответов на нестыдные вопросы про Нюрбургринг
Что особенного в немецкой гоночной трассе, отчего все хотят поставить её рекорд?
Неожиданные хот-роды Volvo
Кто и зачем строит хот-роды на агрегатах «Вольво»
Превратить в универсал
Дизайнер Райн Приск переделывает спорткары в шутинг-брейки
Надежный старый друг
Suzuki Vitara — история внедорожника, который покорил горы и города
Классический BMW превратили в трек-кар с двигателем V10
Стали известны российские цены на обновленный Mercedes-Benz GLC
УАЗ начал продавать экспедиционный Хантер за миллион рублей
Все материалы
Дом
«Лупить их надо розгами»
Откровения риелторов о квартиросъемщиках и продавцах жилья
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
Все цвета радуги
Архитектор снимает изнанку Стамбула. На его фото город невозможно узнать
Средняя цена новых домов около Москвы перевалила за миллион евро
В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро
Названа главная опасность жизни в коммуналке
Половину московской «однушки» оценили в 32 миллиона рублей
Все материалы