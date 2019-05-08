В Германии рассказали о разбитой вдребезги дружбе с США

Дружба между США и Германией оказалась разбита вдребезги. Об этом пишет Suddeutsche Zeitung.

Как отмечается в материале, в мире дипломатии есть хамство, а есть наглость. И ярким примером второго является неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео. «Это невозможно оправдать. По крайней мере до тех пор, пока неясно, какие такие дела оказались "более срочными", чем короткий визит в Берлин», — пишет автор статьи, журналист Даниэль Бресслер.

Он указывает, что спустя два с небольшим года после вступления Дональда Трампа на пост американского президента «многое из того, что еще недавно было немецко-американской дружбой, разбито вдребезги», и это позволяет предсказать политику лидера США. В частности, четко видно, что Вашингтон сейчас отстаивает собственные интересы не с помощью дипломатии, а грубой силы. Подобный подход используется не только в отношении противников, но и союзников, которые в итоге превращаются в недругов, считает Бресслер.

По его словам, страны могли бы взаимодействовать по множеству вопросов, однако нынешний президент не любит брать на себя ответственность. «Надеемся, что США после ухода Трампа вновь станут настоящим партнером. (...) Но они никогда уже не станут той защитой, на которую немцы так долго полагались», — заключил он.

Помпео отменил визит в Германию 7 мая. Произошло это за несколько часов до запланированной встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой немецкого МИД Хайко Маасом. Вместо переговоров в Германии госсекретарь отправился в Багдад.

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