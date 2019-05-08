Россия захотела выкорчевать «гнездо террористов» в Сирии

Террористическая группировка «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) обстреливает российскую военно-воздушную базу Хмеймим в Сирии. Об этом в среду, 8 мая, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров и призвал «выкорчевать гнездо террористов», передает РИА Новости.

«Джабхат ан-Нусра» окопалась в Идлибе под новым названием «Хаят Тахрир аш-Шам», сказал Лавров. Боевики не просто контролируют там обстановку, но также ведут обстрелы населенных пунктов и позиций сирийской армии: так, недавно была несколько раз обстреляна база Хмеймим.

«Конечно же, они получили ответ и будут получать ответ. Но это гнездо террористов надо выкорчевывать», — заявил дипломат на пресс-конференции после встречи с главой иранского МИД Мохаммадом Джавадом Зарифом.

С начала мая боевики несколько раз атаковали авиабазу Хмеймим. Ливанское издание Al Masdar News сообщало, что террористы запустили беспилотники, которые были сбиты российскими военными. Глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин рассказал, что террористы использовали реактивные системы залпового огня.

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