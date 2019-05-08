Женщина залезла в вольер к носорогу и выжила

dailymail.co.uk

В мексиканском городе Гуадалупе, штат Нуэво-Леон, женщина уронила мобильный телефон в вольер с носорогом и полезла за ним. На видео, снятое сотрудником зоопарка, обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел в зоопарке Ла Пастора, находящемся в северо-восточной части страны. На ролике видно, как посетительница, которая уронила телефон, спускается по каменной стене вольера, чтобы достать его. Носорог стоит всего в нескольких метрах от нее.

Животное не напало на женщину, и она смогла благополучно выбраться. Однако, по словам администрации зоопарка, посетительница нарушила правила безопасности. Теперь ей запрещено ходить в зоопарк.

В конце января сообщалось, что во Флориде, США, девочка упала в клетку к носорогам в зоопарке. Ребенок отделался несколькими травмами.

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