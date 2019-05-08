МВД назвало число терактов в России

МВД назвало число терактов, совершенных в России за первые три месяца 2019 года. Об этом в среду, 8 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет ведомства о «Состоянии преступности в России за январь — март 2019 года».

Из документа следует, что за указанный период было зарегистрировано девять терактов. Данные содержаться в таблице «Сведения о преступлениях, предварительное следствие по которым обязательно».

29 апреля сообщалось, что правоохранительные органы разоблачили в Московской области законспирированную ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» из семи человек.

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