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Водку с георгиевской ленточкой предложили запретить

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В России предложили запретить украшать георгиевской ленточкой бутылки с водкой. Об этом пишет «Известия».

С такой инициативой выступило руководство федерального проекта «Трезвая Россия». Предлагается ввести поправки в закон «О рекламе», которыми будет запрещаться использование символов Победы в продвижении алкогольной продукции. Речь идет не только о приделанных к бутылкам лентах, но и об использовании этого символа на этикетках.

В движении пояснили, что использование ленты в оформлении бутылок «дискредитирует понятие воинской славы».

7 мая рассказывалось о ветеранах Великой Отечественной войны, которые поделились впечатлениями о современных традициях празднования Дня Победы. Среди прочих, 97-летний Виктор Волкович прослезился, увидев фотографию с бутылкой водки и повязанной на ней георгиевской лентой. «Разве так можно? На такой ленте награды государственные размещены, это символ победы, а они ее на водку и макароны», — сказал он.

19 февраля в Красноярской епархии Русской православной церкви раскритиковали новый дизайн упаковки водки местного производителя. Священников возмутила керамическая емкость со спиртным напитком, выполненная в форме часовни Параскевы Пятницы.

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