Продюсера Telegram-канала задержали в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

Продюсер Telegram-канала Mash задержан сотрудниками правоохранительных органов за подделку документов ради информации по авиакатастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

По словам собеседника агентства, продюсер приехал к столичным авиадиспетчерам и потребовал предоставить ему записи переговоров пилотов лайнера с землей. Свой запрос он подкрепил поддельным документом от имени Генпрокуратуры. Авиадиспетчеры позвонили в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов».

Главный редактор телеграм-канала Максим Иксанов подтвердил факт задержания, при этом опровергает наличие у журналиста поддельных «корочек». По его словам, в редакции прошли обыски, изъяты все компьютеры, а также были допрошены несколько сотрудников.

SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлота» совершил аварийную посадку в Шереметьево вскоре после вылета по маршруту Москва — Мурманск из-за отказа автоматики. После жесткого приземления хвостовая часть воздушного судна загорелась. В результате пожара погиб 41 человек, всего на борту находились 78 человек.

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