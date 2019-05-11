Бывший рестлер подерется с работником мясокомбината на турнире Bellator

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джейк Хэйгер встретится в октагоне организации Bellator с соотечественником Ти Джеем Джонсом, который провел всего два профессиональных поединка. Об этом сообщает TMZ.

Ти Джей Джонс оказался работником мясокомбината. В его активе лишь два поединка в профессиональном MMA. Он одержал одну победу и потерпел одно поражение. До принятия боя Джонс весил почти 150 килограммов.

Bellator 221 пройдет 11 мая в США. В главном поединке вечера выступят американец Майкл Чендлер и бразилец Патрисиу Фрейри.

Хэйгер дебютировал в MMA поединком на Bellator 214 против 41-летнего Джея Ви Кайсера. В активе оппонента бывшего рестлера был на тот момент лишь один проигранный поединок в профессиональном спорте. Поединок вышел скоротечным: Хэйгер вынудил соперника сдаться в первом раунде. Тяжеловес известен по выступлениям в WWE. Будучи рестлером он использовал псевдоним Джейк Сваггер.

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