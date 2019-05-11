Мексиканский телеканал приписал отцовство британского принца музыканту

Мексиканский телеканал ошибочно назвал Гарри Стайлза отцом новорожденного британского принца. Об этом пишет Daily Mail.

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В эфире развлекательного шоу Cuéntamelo Ya! («Расскажи мне сейчас!») на телеканале Las Estrellas («Звезды») шла новость про первое появление королевского ребенка на публике. В сопровождающем картинку титре было указано, что родителями младенца являются Меган Маркл и 25-летний бывший солист поп-группы One Direction.

На оплошность обратила внимание пользователь Twitter @harrymariposa. Ее пост настолько широко распространился, что она была вынуждена удалить сообщение из-за постоянно приходящих уведомлений.

9 мая стало известно, что корпорация «Би-би-си» уволила ведущего радиостанции Radio 5 Live и комика Дэнни Бэйкера. Поводом стал твит журналиста с фотографией пары, держащей на руках одетую маленькую обезьяну. Снимок он подписал так: «королевского младенца выписали из больницы».

Первенец принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган родился 6 мая. Позднее объявили его имя — Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор.

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