Порошенко рассказал о допросе по делу о Евромайдане

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что его показания помогут завершить расследование дела о гибели людей в ходе Евромайдана в 2014 году. Об этом он написал в Facebook.

Украинский лидер добавил, что расследование этого дела чрезвычайно важно для украинского общества. «Убежден, все виновные должны быть обязательно наказаны», — подытожил он.

Порошенко явился на допрос в Генпрокуратуру 10 мая. В прокуратуре отметили, что президент Украины должен подписать протокол допроса, проведенного в 2016 году, и дать дополнительные показания.

В 2013-м — начале 2014 года на Украине прошли массовые акции протеста под названием «Евромайдан», которые привели к свержению тогдашнего президента Виктора Януковича. Столкновения с силовиками на майдане Незалежности (площадь Независимости) в Киеве привели к гибели более 100 человек. Многие из них стали жертвами неизвестных снайперов, которых нынешние власти связывают с Януковичем, однако вина бывшего главы республики пока не была доказана в суде.

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