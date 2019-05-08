Порошенко согласился прийти на допрос

Президент Украины Петр Порошенко согласился явиться в Генеральную прокуратуру (ГПУ), чтобы дать показания по делу о гибели людей на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году. Об этом «Українським Новинам» сообщил источник в прокуратуре.

Сотрудники администрации главы государства «вышли на контакт со следователем» и предложили совместно определить дату допроса, пояснил собеседник издания. Порошенко должен подписать протокол допроса, проведенного в 2016 году, и дать дополнительные показания.

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7 мая стало известно, что Порошенко не явился на допрос. Он объяснил это тем, что был занят утверждением новых членов Верховного суда. Глава управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что Порошенко могут доставить на допрос силой, когда закончатся его президентские полномочия. В случае повторной неявки действующего главу государства могут оштрафовать.

В 2013-го — начале 2014 года на Украине были массовые акции протеста под названием Евромайдан, которые привели к свержению тогдашнего президента Виктора Януковича. Столкновения с силовиками на майдане Незалежности (площадь Независимости) в Киеве обернулись гибелью более 100 человек. Многие из них стали жертвами неизвестных снайперов, которых нынешние власти связывают с Януковичем, однако вина бывшего главы республики пока не была доказана в суде.

21 апреля 2019 года президентом Украины был избран Владимир Зеленский.

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