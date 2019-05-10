Порошенко начали допрашивать

Президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Генпрокуратуру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что он дает показания по делу о о гибели людей на Евромайдане в 2014 году. Как заявил глава управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, следователи «возможно уже и завершили допрос на сегодняшнее время».

7 мая Порошенко не явился на беседу к следователям, сославшись на государственные дела. Горбатюк ранее пригрозил, что в случае последующих неявок Порошенко могут доставить на допрос силой.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!