Россиянин устроил заезд по перекрытым для парада Победы улицам Москвы

Видео: vesti.ru

В Москве 24-летний россиянин устроил заезд по перекрытым для парада Победы улицам. Об этом сообщает «Вести.Ru».

На кадрах видно, как мужчина преодолевает все кордоны, где его без проблем пропускают полицейские. Затем он проезжает на большой скорости по перекрытой Тверской улице в сторону Кремля. Кроме того, он снял видео на Красной площади сразу после окончания парада.

По данным телеканала, у молодого человека был спецпропуск, и поэтому он свободно преодолевал перекрытые участки. Тем не менее, как утверждает телеканал, обстоятельства заезда выясняют сотрудники правоохранительных органов.

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