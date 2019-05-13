Французский политик призвал покончить с «антироссийской и пронатовской истерией»

Лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон раскритиковал политику Евросоюза. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Накануне выборов в Европарламент Меланшон призвал голосовать за депутатов, которые «не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии». Помимо этого, он осудил вступление Грузии и Украины в НАТО. По его словам, европейцы не хотят напряженных отношений с Россией.

«Для меня большая честь, когда меня сравнивают с российским агентом, потому что я хочу мира», — заключил политик.

Ранее стало известно, что Европейский союз с трудом ввел антироссийские санкции после инцидента в Керченском проливе с украинскими кораблями. Против ограничительных мер выступали Германия, Франция, Италия и Финляндия.

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