Судья ударила россиянку по лицу и попала на видео

Следственный комитет проводит проверку сообщений ряда СМИ о нападении судьи на жительницу Краснодарского края. Видео случившегося публикует «Югополис». На кадрах видно, как между двумя женщинами возникает конфликт, во время которого одна наносит другой удар по лицу и бежит за ней по улице. Пострадавшая прячется от обидчицы во дворе своего дома.

По данным издания, инцидент произошел в станице Динской вечером 11 мая. Как рассказали журналистам местные жители, конфликт произошел из-за машины, припаркованной возле одного из домов и мешавшей другой машине проехать к реке. В салоне, предположительно, находилась федеральная судья, она решила разобраться с хозяйкой дома, ссора между женщинами закончилась рукоприкладством и оскорблениями.

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