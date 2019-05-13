Подмосковье и Япония договорились о развитии телемедицины

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев договорился с коллегой из префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки о сотрудничестве в сфере медицины. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 13 мая.

В частности, по словам заместителя председателя областного правительства Вадима Хромова, стороны будут развивать телемедицину и онкокластер в Подмосковье. Также планируется совместная работа в сферах культуры и спорта, сообщил он.

«Обсуждали возможность проведения совместных спортивных соревнований на базе кубка Николая Японского, который проводится в Пушкинском [городском округе]. Губернатор из Японии высказал пожелания по привлечению команды по карате, которая сильна в Саппоро, к участию в таких соревнованиях», — рассказал Хромов.

Ожидается, что в рамках визита участники японской делегации посетят крупные инновационные объекты Москвы и поделятся опытом муниципального управления, говорится в сообщении областного правительства.