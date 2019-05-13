Суд оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию

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Владимир Зеленский

Оболонский районный суд Киева принял решение признать избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации на выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

Административное дело было возбуждено после того, как во время второго тура президентских выборов Зеленский продемонстрировал на камеры заполненный бюллетень. В качестве наказания ему будет выписан штраф в размере 850 гривен (32,4 доллара США — прим. «Ленты.ру»), заявил судья Владислав Девятко. Решение суда может быть обжаловано в вышестоящей судебной инстанции, однако о таких намерениях на момент публикации новости сторона защиты не сообщила.

В то же время Зеленский на заседании не присутствовал. По просьбе адвокатов нового президента дело рассматривалось без его участия. В ходе заседания сторона защиты настаивала на том, что дело должно быть закрыто за отсутствием состава преступления — демонстрируя по просьбе журналистов бюллетень, Зеленский не призывал голосовать за него.

Об административном нарушении со стороны Зеленского изначально сообщил 5 канал, владельцем которого является оппонент Зеленского на выборах, действующий президент Петр Порошенко. В продемонстрированном Зеленским бюллетене можно было рассмотреть крестик напротив его собственной фамилии.

Вскоре в штаб кандидата явилась полиция для составления протокола о нарушении. В беседе с полицейскими Зеленский пояснил, что не сориентировался после просьбы журналистов. Тогда же он признал свою вину.

Второй тур президентских выборов на Украине прошел 21 апреля. Владимир Зеленский набрал более 73 процентов голосов, а его оппонент Петр Порошенко — около 24 процентов. Официальные результаты выборов были опубликованы ЦИК 30 апреля.

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