Пластиковые пакеты нашли на дне Марианской впадины

Американский исследователь Виктор Весково совершил рекордное погружение ко дну Марианской впадины Тихого океана, опустившись на глубину 11 километров, и нашел там пластиковый пакет и обертки от конфет. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Также ученому удалось обнаружить четыре новых вида ракообразных, называемых амфиподами, и розовую улитку. Весково со своей командой собрали образцы породы со дна, и планируют проверить содержат ли найденные живые существа микропластик.

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Отмечается, что ежегодно в Тихий океан попадают миллионы тонн пластика. Законопроект, запрещающий продажу одноразовой пластиковой посуды, соломинок и ватных палочек, был принят депутатами Европарламента 27 марта. Также было решено, что к 2029 году страны ЕС должны обеспечить 90-процентный уровень сбора использованных пластиковых бутылок. К 2025 году пластиковые бутылки должны будут не менее чем на 25 процентов состоять из переработанного пластика, в 2030 году — не менее чем на 30 процентов.

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