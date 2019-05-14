Изверг отрезал головы тюленям и попал за решетку

Во Франции задержан мужчина, которого подозревают в убийстве тюленей. Об этом сообщает издание The Local.

Несколько месяцев назад на пляжах в Бретани стали регулярно находить изуродованные останки морских животных. Действия неизвестного преступника возмутили местных жителей. Дело получило такой резонанс, что Общество охраны морской фауны (SSCS) пообещало 10 тысяч евро (730 тысяч рублей) за информацию об убийце.

Сообщения в прессе и объявленная награда помогли полиции найти свидетелей. Три человека были допрошены, после чего одного из них задержали в связи с убийствами тюленей. Ему могут грозить до двух лет тюрьмы и штраф величиной от 3,75 до 150 тысяч евро (от 274 тысяч до 11 миллионов рублей).

Первого обезглавленного тюленя нашли в городе Конкарно в середине февраля. Злоумышленник привязал его голову к веревке и подвесил в местной гавани. Спустя месяц неподалеку обнаружили другого тюленя с отрезанной головой. Еще через неделю на берегу моря в соседнем городе заметили останки третьего тюленя без головы.

Подозреваемый оказался местным рыбаком. Его мотивы не уточняются, однако известно, что группа рыбаков, уличенная в аналогичных преступлениях год назад, считала, что морские животные истребляют их рыбу.

В марте сообщалось, что с начала года на Атлантическом побережье Франции нашли рекордное число мертвых дельфинов. Причиной их гибели предположительно стал промысел морского окуня, который ведется в регионе. Животные случайно попадают в сети траулеров и гибнут под водой от нехватки воздуха.

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