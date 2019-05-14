Обмелевшая Волга испугала россиян

Рекордное обмеление реки Волги обеспокоило местное население и экологов. Рыболовы и экоактивисты призвали спасать реку.

Издание Inkazan.ru опубликовало видео жителя Татарстана Николая Ильина с обращением к правительству и своим коллегам взять ведро воды и вылить его в месте отмели Волги. Он отметил, что в 2019 году были введены новые правила рыболовства, которым трудно следовать в связи с обмелением реки. «Вы активно штрафуете за нарушение норм вылова, нарушение размеров пойманной рыбы. А это не нарушение?» — сказал Ильин.

Как сообщили «Челны24», местные жители в соцсетях пожаловались на снижение уровня воды в реке Каме и на Куйбышевском водохранилище. Люди выразили опасение, что обмеление может стать причиной экологической катастрофы. Кто-то посетовал на то, что правительство не следит за ситуацией, а наказывает рыбаков за несоблюдение правил. «Рыбак пять рыб сетью поймал — его в тюрьму грозятся посадить. За миллионы икринок, на берегу засыхающих, никто не ответит», — написали местные жители.

Проблема также коснулась Ульяновской, Костромской, Тверской и Астраханской областей. По данным «Казанского репортера», уровень воды в Куйбышевском водохранилище достиг 50 метров при минимальной норме в 53 метра. Как рассказали специалисты, воду из водохранилища начали сбрасывать, опасаясь паводка. В результате вода ушла в почву, а реки так и не заполнились.

Падение уровня воды, согласно выводам экспертов, также связано с мягкой зимой, аномально высокими температурами весной и пропуском воды для сельско- и рыбохозяйственных нужд регионов, которые находятся ниже по Волге.

Активисты сообщества «Волга и народ против» опубликовали обращение к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, правозащитным организациям и «ко всем президентам, которых беспокоит экология планеты» с просьбой провести расследование в отношении властей Татарстана, которые «допустили экологическое преступление на Волге в очередной раз».

Кроме того, накануне майских праздников в ходе заседания президиума совета Казани председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин поднял вопрос обмеления рек и напомнил, что «середина Казанки уже зарастает травой». Он также отметил ухудшение качества воды в реках.

14 мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил создать рабочую группу по противодействию незаконному строительству на берегу Волги. Он проехал вдоль береговой полосы и увидел там строящиеся объекты, после чего заявил, что работы нужно остановить в кратчайшие сроки.

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