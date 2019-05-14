Фанаты пристыдили тучную модель за похудение

Американскую тучную модель Эшли Грэм пристыдили за потерю веса. Фотографию, в комментариях к которой высказались фанаты, девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте в понедельник, 13 мая.

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На снимке Грэм позирует в бикини среди пальм в Мексике. Поклонников возмутила изменившаяся внешность плюс-сайз модели: они решили, что она сильно похудела. «Ты слишком сильно похудела. Эшли, не сбрасывай слишком много. Ты была вдохновением для не слишком стройных женщин и девочек», — негодовала одна пользовательница соцсети. «И вдруг она станет такой же, как все. Она уже почти стала», — согласилась другая. «Ты больше не похожа на себя», — заявила третья. «И люди до сих пор называют это плюс-сайз?» — изумилась четвертая.

Публикация Эшли Грэм собрала около 350 тысяч лайков.

В марте Эшли Грэм рассказала о трудностях в карьере, с которыми ей приходится сталкиваться из-за пышных форм. По словам Грэм, многие мировые дизайнеры по-прежнему не хотят учиться одевать тучных женщин, утверждая, что у них нет на это времени или денег.

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