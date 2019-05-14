Появилось новое видео со скачущим в Шереметьево лайнером

НТВ / Telegram

НТВ опубликовал в своем Telegram-канале новое видео аварийной посадки пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота» в московском аэропорту Шереметьево 5 мая.

На кадрах запечатлено, как лайнер несколько раз подскакивает на взлетно-посадочной полосе, начинает дымиться и в конце загорается. Во второй части видео показан пожар и эвакуация пассажиров по надувным трапам.

В результате пожара погиб 41 человек, среди них один бортпроводник. Выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа.

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