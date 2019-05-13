Выписан первый пострадавший в авиакатастрофе в Шереметьево

Пострадавший в катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево выписан из клиники Федерального медико-биологического агентства. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщает РИА Новости.

«Пациента выписали сегодня, все благополучно», — говорится в сообщении пресс-службы медучреждения.

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Лечение в столичных больницах продолжают еще девять пострадавших.

Ранее в понедельник стало известно, что тела всех погибших в авиакатастрофе опознали.

Авиакатастрофа произошла в столичном в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. В результате возгорания хвостовой части самолета, который совершил аварийную посадку из-за отказа автоматики, погибли 41 человек. Всего на борту находились 78 человек.

Ход расследования находится на контроле госкомиссии, среди основных версий — ошибка пилотов и технические неполадки.

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