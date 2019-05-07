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Увеличилось число пострадавших при крушении SSJ-100

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Число пострадавших в результате крушения Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в столичном аэропорту Шереметьево увеличилось с девяти до десяти, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Госпитализирована женщина. Ее доставили утром во вторник, 7 мая, в НИИ имени Склифосовского. Другая информация не указывается.

По данным Минздрава на 21.00 по мск 6 мая, в московском НИИ имени Склифосовского находились пять пострадавших при крушении лайнера. Из них один человек был в тяжелом состоянии, его самочувствие не ухудшалось. У четверых членов экипажа средняя степень тяжести, их перевели в ожоговое отделение. В НИИ имени Вишневского Минздрава размещены двое тяжело пострадавших и двое — средней тяжести.

Позднее директор Центра имени Вишневского Амиран Ревишвили сообщил, что находящиеся у них пассажиры самолета идут на поправку. «Из тяжелого состояния один пациент перешел в состояние средней тяжести. Двое мужчин переведены из реанимации в отделение. Мужчина в тяжелом состоянии вышел из этого статуса, может быть, через два-три дня мы переведем его тоже в отделение. Минимально положительная динамика есть [у всех пациентов]», — цитировал его ТАСС.

Ревишвили добавил, что «самая тяжелая женщина» до сих пор на искусственной вентиляции легких, ее состояние стабильно тяжелое. Помимо медицинской помощи с пострадавшими работают психологи. В институте имени Сербского с пациентами провели консультации психиатры.

Пассажирский самолет SSJ-100 компании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в столичном Шереметьево. Погибли 40 пассажиров и один бортпроводник. Большинство умерли из-за отравления продуктами горения. Выжили 37 человек, включая четырех членов экипажа.

Командир судна и другие члены экипажа утверждали, что в лайнер ударила молния, отказала автоматика и возникли проблемы со связью. Согласно основным версиям Следственного комитета, авиакатастрофа произошла из-за недостаточной квалификации пилотов и диспетчеров, неблагоприятных метеоусловий или неисправности самолета.

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