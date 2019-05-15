Найдены морские существа неизвестного происхождения

Ученые Смитсоновского института тропических исследований в США обнаружили несколько новых видов личинок форонид, чьи взрослые формы остаются неизвестными. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Зоологи собрали пробы планктона из Панамского залива (побережье Тихого океана) и Карибского моря (у архипелага Бокас-дель-Торо). Они выявили 50 личинок форонид — беспозвоночных животных с червеобразным телом, щупальцами и хитиновой трубкой, один конец которой погружен в ил или песок. Анализ ДНК позволил выявить три вида из Панамского залива и четыре — из Карибского моря.

При этом определенные участки ДНК у каждого обнаруженного вида были уникальными среди геномов, хранящихся в базе данных GenBank, где представлены коллекции ДНК более 300 тысяч организмов. Это указывает на то, что ученые нашли новые виды, однако поиск взрослых форм может занять годы. По словам исследователей, существует вероятность, что они никогда не будут найдены из-за того, что об образе жизни этих беспозвоночных известно очень мало.

Личинки форонид являются свободноплавающими, а их взрослые формы прикреплены к морскому грунту. Это объясняет, почему проще обнаружить личиночную форму, а не половозрелых особей.

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